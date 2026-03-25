Самолет из Хургады в Петербург, вынужденно садившийся в Хельсинки, приземлился в Пулково

Самолет авиакомпании Nesma Airlines рейсом Хургада – Санкт-Петербург, который совершил вынужденную посадку в Хельсинки, приземлился в аэропорту Пулково, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Уточняется, что борт прибыл в Пулково в 19:50 по московскому времени.

Воздушное судно вынужденно приземлилось в Хельсинки из-за введенного плана "Ковер" в ночь на 25 марта. Пассажиров направили в запасной терминал аэропорта и, по словам пассажиров, лишь утром начали раздавать воду, еду и пледы.

Кроме того, авиакомпания не предоставила людям размещение в гостинице, несмотря на поздний вылет в Петербург. При этом представители самой воздушной гавани столицы Финляндии не стали комментировать ситуацию с самолетом из-за "вовлечения пограничной охраны".

