25 марта, 17:44

Айза рассказала, что изменяла Гуфу из-за ощущения недолюбленности

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Блогер и бизнесвумен Айза Анохина призналась, что изменяла бывшему мужу, рэперу Гуфу (настоящее имя Алексей Долматов), поскольку испытывала ощущение вечной недолюбленности.

В интервью с Ольгой Благовещенской она рассказала, что находясь в браке с рэп-исполнителем, не знала, почему ему изменяет. Однако сейчас, проработав свои внутренние проблемы, она поняла, в чем кроется причина ее неверности.

По словам Анохиной, Долматов остается для нее хорошим другом, однако в качестве супруга он "полный отстой". Сейчас блогер называет рэпера родным человеком и отмечает, что они поддерживают друг друга.

Кроме того, с Гуфом успел подружиться и ее нынешний, третий по счету муж Степан Кузьменко. Последний, в частности, хорошо относится к тому, что бывшие супруги поддерживают связь.

"Если Гуф меня позовет, я всегда готова. Только мы теперь со Степаном придем", – сказала бизнесвумен.

Ранее Анохина поделилась результатами похудения своего мужа Кузьменко с помощью уколов. По ее словам, за три месяца курса инъекций препарата для снижения веса его талия уменьшилась на 14 сантиметров – с 95 до 81. Она отметила, что не ожидала такого эффекта.

Читайте также


Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

