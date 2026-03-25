Айза рассказала, что изменяла Гуфу из-за ощущения недолюбленности

25 марта, 17:44
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Блогер и бизнесвумен Айза Анохина призналась, что изменяла бывшему мужу, рэперу Гуфу (настоящее имя Алексей Долматов), поскольку испытывала ощущение вечной недолюбленности.
В интервью с Ольгой Благовещенской она рассказала, что находясь в браке с рэп-исполнителем, не знала, почему ему изменяет. Однако сейчас, проработав свои внутренние проблемы, она поняла, в чем кроется причина ее неверности.
По словам Анохиной, Долматов остается для нее хорошим другом, однако в качестве супруга он "полный отстой". Сейчас блогер называет рэпера родным человеком и отмечает, что они поддерживают друг друга.
Кроме того, с Гуфом успел подружиться и ее нынешний, третий по счету муж Степан Кузьменко. Последний, в частности, хорошо относится к тому, что бывшие супруги поддерживают связь.
"Если Гуф меня позовет, я всегда готова. Только мы теперь со Степаном придем", – сказала бизнесвумен.
Ранее Анохина поделилась результатами похудения своего мужа Кузьменко с помощью уколов. По ее словам, за три месяца курса инъекций препарата для снижения веса его талия уменьшилась на 14 сантиметров – с 95 до 81. Она отметила, что не ожидала такого эффекта.
