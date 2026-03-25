Суд арестовал экс-члена генсовета "Деловой России" Малофейкина

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Суд в Ивановской области заключил под стражу экс-члена генсовета общественной организации "Деловая Россия" Сергея Малофейкина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным ведомства, 49-летнему Малофейкину уже предъявили обвинение в создании преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность.

О задержании Малофейкина стало известно 24 марта. После задержания у него провели обыск. Правоохранители изъяли предметы, имеющие доказательное значение в рамках уголовного дела, также было описано имущество.

По данным СМИ, подпольные банкиры, включая фигуранта дела, вывели в теневой оборот свыше 2 миллиардов рублей, получив доход более 300 миллионов рублей.

