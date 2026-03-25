25 марта, 21:51

Путин заявил, что в России система образования в сфере культуры выстроена блестяще

В России система образования в области искусства и культуры построена блестяще. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по культуре в режиме видеоконференции.

"У нас в стране выстроена блестящая многоуровневая система такого образования (в сфере искусства и культуры. – Прим. ред.). И она нуждается в постоянной поддержке", – сказал глава государства.

Путин считает, что новые поколения должны знать искусство, а также иметь возможность практиковать его с раннего возраста. В том числе молодежь должна обучаться живописи, танцам, музыке.

Помимо этого, президент обратил внимание на важность активной модернизации и оснащения культурных учреждений в регионах страны. Он попросил участников Совета оперативнее совершенствовать и возводить подобные учреждений.

25 марта в честь Дня работника культуры Путин вручил премии молодым деятелям культуры и создателям проектов для детей и юношества.

Награды получили главный режиссер Красноярского театра юного зрителя Мурат Абулкатинов, актер Владислав Миллер, артисты Геликон-оперы Игорь Морозов и Большого театра Алина Черташ и Полина Шабунина, худрук Большого детского хора имени Виктора Попова Анатолий Кисляков, радиоканал "Детское радио" и Музей истории военной формы.

Кроме того, Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником деятелей культуры. Градоначальник поблагодарил их за служение искусству и большой вклад в развитие Москвы. Также мэр отметил, что большое количество культурно-просветительских проектов вызывают интерес у жителей и гостей столицы.

