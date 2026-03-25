Путин оценил создание списка фильмов, рекомендованных школьникам

Владимир Путин положительно оценил создание списка фильмов, которые рекомендованы школьникам, заметив, что "хорошо, что он теперь имеется". Об этом президент РФ высказался на заседании Совета по культуре.

"Я понимаю и знаю, что не так просто было составить этот список, но это естественно, ничего другого и не ожидал", – отметил Путин.

В 2025 году Минпросвещения РФ разработало соответствующий список, состоящий из 100 фильмов, снятых выдающимися отечественными режиссерами.

Ранее в России призвали запретить кино, демонстрирующее греховный образ жизни людей в возрасте после 30 лет. Человек формирует себя на протяжении всей жизни и ему нельзя разрешать и показывать "эти вещи", подчеркивал руководитель комитета по проблемам защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей научно-экспертного совета Совета безопасности РФ Николай Лишин.

