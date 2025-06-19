Эксперт Лишин предложил запретить фильмы с демонстрацией греховного образа жизни

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Фильмы, демонстрирующие греховный образ жизни людей в возрасте после 30 лет, нужно запретить, заявил заместитель руководителя Федерально медико-биологического агентства (ФМБА) России, руководитель комитета по проблемам защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей научно-экспертного совета Совета безопасности РФ Николай Лишин.

Эксперт выступил с этой идеей в ходе сессии "Роль государства и медиа в формировании мировоззрения и ценностей человека" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Лишин отметил, что в Советском Союзе было две категории фильмов, а именно детские и взрослые. При этом, по словам специалиста, взрослые фильмы тоже можно было смотреть, только в них были сложные мысли, из-за чего детям смотреть было неинтересно.

Эксперт рассказал, что в церковной практике есть три категории: детство, отрочество, юность. Однако, подчеркнул Лишин, это не означает, что после какого-то возраста можно отменить моральные ценности.

"Нет такого, что после 30 можно грешить, и это хорошо уже. То есть до 30 – нельзя. Нет никакого возраста. Почему мы это пускаем в информационное пространство? Мы зачем это делаем? Надо убирать это. Нас подловили на этом", – передает слова замруководителя ФМБА Агентство "Москва".

Лишин также считает, что человек формирует себя на протяжении всей жизни и ему нельзя разрешать и показывать "эти вещи".

ПМЭФ официально начался в Санкт-Петербурге 18 июня и продлится до 21 июня. Участники форума обсудят ключевые тенденции российской и глобальной экономики, а также проанализируют проблемы и достижения последних лет.