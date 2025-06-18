Сергей Собянин рассказал, что можно увидеть на стенде Москвы на ПМЭФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) представила свои последние достижения в различных сферах. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Столица традиционно принимает участие в ПМЭФ. Стенд правительства Москвы познакомит посетителей с ключевыми экономическими показателями города.

"На интерактивных панелях можно будет узнать о Портале поставщиков, на котором работают предприниматели и организации из 42 регионов страны, а также о том, как московские компании повышают производительность труда", – поделился мэр столицы.

Отдельное пространство посвящено Московскому метрополитену, которому в этом году исполнилось 90 лет. Также здесь представлен макет новейшего поезда "Москва-2026".

Вместе с тем, отметил Собянин, гости смогут пройтись по Москве будущего благодаря VR-прогулкам, а также первыми познакомиться с деталями проектов нового Большого московского цирка и развития Мнёвниковской поймы.

Кроме того, посетители узнают, как строится метро с помощью тоннелепроходческого комплекса и какие центры экономической активности появятся на карте столицы.

Также желающим расскажут, как создают электробатареи для городского транспорта. Скоро они будут собираться и на площадке "Красная Пахра" в ОЭЗ "Технополис Москва".

"Там же можно "отправиться" в самые высокотехнологичные локации Москвы, например, на площадки особой экономической зоны на шаттле будущего, и ознакомиться с технологиями инновационного лифта Карачаровского механического завода", – добавил градоначальник.

Столичный стенд также знакомит с ресурсным центром "Мосволонтер", проектом "Молодежь Москвы" и способами поддержки столичных НКО.

В социальной сфере подготовлена уникальная инсталляция нового комплекса НИИ СП имени Н. В. Склифосовского и интерактивная карта с ключевыми объектами московской медицины.

Также гости могут побывать:



в магазине "Москва", где представлена произведенная в столице продукция, в том числе товары участников программы "Сделано в Москве";

в метавселенной ВДНХ;

в блоке "Культура Москвы", где посетителей познакомят с Московским кинокластером и первым в России кластером видеоигр и анимации.

"В этом году московский стенд – очень масштабный, технологичный и наглядно демонстрирует большую командную работу всех отраслей на благо города и его жителей. Впереди у нас еще много новых высот!" – подчеркнул Собянин.

ПМЭФ официально начался в Санкт-Петербурге 18 июня. Он проходит на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

Пленарная сессия с участием Владимира Путина запланирована на 20 июня. Президент России обсудит вопросы развития экономики страны и международного экономического сотрудничества. Также он проведет встречу с главами мировых информагентств.