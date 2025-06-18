Создатели "Смешариков" объяснили, зачем перепутали образы Кроша и Ежика на ПМЭФ

Фото: ТАСС/Екатерина Шамарова

Генеральный директор компании ГК "Рики", которая владеет франшизой "Смашариков", Юлия Немчина объяснила путаницу, которая произошла в образах Кроша и Ежика на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Участники форума заметили на площадке Кроша и Ежика, которые поменялись телами. Как рассказала Немчина, это было сделано намеренно.

"Это намеренная трансформация, лежащая в основе принципа дизайнерской игрушки. Изображения могут быть разные, а форма узнаваемая", – передает слова Немчиной "Газета.ру".

Она также добавила, что наличие такого большого числа поклонников "Смешариков" на площадке форума очень приятно.

Немчина также обратила внимание, что ГК "Рики" представит на форуме арт-проект, нацеленный на развитие культуры коллекционирования в России, а также на поддержку российских и международных художников.

ПМЭФ-2025 стартовал 18 июня и продлится до 21-го числа. Форум проходит на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что на ПМЭФ раздадут более 5 тысяч футболок с цитатами Путина и Лаврова. На выбор представлены такие высказывания российского лидера, как: "Везет дуракам, а работаем с утра до ночи", "Вместе мы все преодолеем" и другие.