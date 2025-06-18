Фигурки Labubu с лицами Лаврова, Пескова и Набиуллиной показали на ПМЭФ

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в среду, 18 июня, представили игрушки Labubu с лицами известных российских деятелей.

Среди них – глава МИД Сергей Лавров, заместитель руководителя Совбеза Дмитрий Медведев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и представитель Кремля Дмитрий Песков.

Организаторы отметили, что каждая игрушка получилась идеальной.

Ранее сообщалось, что во время ПМЭФ планируется раздать свыше 5 тысяч футболок с цитатами Владимира Путина, Лаврова и других политиков. Мерч будут раздавать с 18 по 20 июня на стенде Башкирии. По словам организаторов, желающие смогут выбрать цвет и размер изделия, а сотрудники Zasport в реальном времени нанесут цитату на футболку.

На выбор, в частности, представлены высказывания российского лидера: "Везет дуракам, а работаем с утра до ночи", "Мы мешать не будем, но свое не отдадим", "Вместе мы все преодолеем", а также Лаврова: "Нафиг я сюда пришел", "Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом". Кроме того, можно напечатать изречения главы Башкортостана Радия Хабирова: "Увольте всех, кто не работает!" и "Вы взбодритесь там, а то я вас взбодрю".

