"АвтоВАЗ" представил Lada Aura для такси

Фото: ТАСС/Диана Загртдинова

Российский автоконцерн "АвтоВАЗ" представил на стенде в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) машину Lada Aura для такси. Она выполнена в белом цвете с желтой полосой по периметру кузова и черными "шашками", сообщает ТАСС.

Компания также продемонстрировала версию Lada Iskra Sport в гоночном оформлении. Как пишет РИА Новости, автомобиль черного цвета украсили белыми надписями Rostec и белой цифрой "2" на крыше и лобовом стекле.

Машина оснащена усиленным двигателем 1,8 литра мощностью 173 лошадиные силы. Задняя часть кузова укреплена усиленной рамой, а в салоне установлены два передних спортивных кресла.

Ранее отечественный бренд Aurus представил на ПМЭФ минивэн Arsenal в исполнении VIP, а также бронированный внедорожник Komendant. В первом автомобиле предусмотрен двигатель внутреннего сгорания мощностью 598 лошадиных сил и полный привод, второй оснащен гибридным мотором.