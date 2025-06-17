Путин встретится с главами мировых СМИ на ПМЭФ-2025

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Владимир Путин встретится с главами мировых информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Встреча пройдет на форуме не в первый раз. В прошлом году в мероприятии приняли участие представители Reuters, Киодо, Associated Press (AP), а также DPA, EFE и Agence France-Presse (AFP).

По словам Пескова, журналистов из недружественных стран пригласили на встречу с Путиным в рамках ПМЭФ-2024, чтобы они получили возможность "из первых рук" понять президента и Россию. Он также отмечал, что зарубежные журналисты, которые прибывают в РФ, стремятся услышать позицию российского лидера.

В текущем году форум пройдет с 18 по 21 июня. К настоящему моменту участие в нем подтвердили представители 140 стран и территорий. Пленарная сессия с участием Путина ожидается 20 июня.

Президент отметил, что гости ПМЭФ обсудят ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, а также проанализируют проблемы и достижения последних лет и дадут свои прогнозы на будущее. Кроме того, во время своего выступления Путин затронет вопросы развития российской экономики и международного экономического сотрудничества.