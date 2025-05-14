Китайский внедорожник Tank станет официальным автомобилем ПМЭФ-2025

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Китайский внедорожник Tank, принадлежащий концерну Great Wall Motor (GWM), станет официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году, сообщается на сайте фонда "Росконгресс".

Решение было принято в рамках достигнутого соглашения между организациями. Согласно ему, бренд Tank также будет выступать в качестве официального автомобиля и на других мероприятиях фонда, среди которых Невский международный экологический конгресс (22–23 мая 2025 года) и Восточный экономический форум (3–6 сентября 2025 года).

Благодаря партнерству "Росконгресс" получит рамные внедорожники Tank 300, Tank 500 и флагманский внедорожник Tank 700. Также концерн предоставит гибридные модели бренда WEY – полноприводный кроссовер WEY 07 и минивэн WEY 80.

Все машины будут использоваться для перевозки гостей и участников мероприятий, обеспечивая высокий уровень комфорта, безопасности и технологичности.

ПМЭФ в 2025 году состоится в период с 18 по 21 июня. Свое участие в форуме за два месяца до начала уже подтвердили свыше 92 стран и территорий. Это на 5% выше, чем за такой же период прошлого года.

Главной темой мероприятия станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Также запланировано выступление Владимира Путина.