РИА Новости: цена самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ составляет 1,1 млн руб за ночь

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Номер по специальным тарифам в гостиницах для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 18 по 21 июня, в самом дешевом варианте обойдется в 8,9 тысячи рублей за ночь, а в самом дорогом – 1,114 миллиона. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, двухместное размещение по стандартному тарифу будет стоит 9,8 тысячи рублей. За такую цену можно взять жилье с кухней, варочной панелью, холодильником и посудой, обеденной зоной и ванной комнатой.

Однако стоимость самого дорого номера за ночь при одноместном размещении составит 1,114 миллиона рублей, а при двухместном – 1,117 миллиона. Гостю предоставят площадь размером от 106 квадратных метров, джакузи, гидромассажный душ и полный пакет услуг для люксов.

Как рассказали в отделе бронирования, в каждом отеле есть обязательный период бронирования, который составляет 3–4 дня. Однако есть такие отели, где номер можно взять на 1–2 суток.

Ранее стало известно, что главной темой ПМЭФ-2025 станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Ожидается, что в форуме примут участие, в частности, несколько компаний из США, несмотря на снижение присутствия таких фирм на форуме после 2021 года.

Ключевыми направлениями ПМЭФ-2025 станут экономика развития, технологии и стремление к лидерству, среда для жизни, а также тема человека в современном мире. В рамках форума состоятся деловые форумы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, форумы "Деловой двадцатки", малого и среднего предпринимательства и другие.

