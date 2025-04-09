Опубликован проект деловой программы ПМЭФ-2025

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Опубликован проект деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в 2025 году. Об этом пишет пресс-служба фонда Россконгресса.

"Петербургский международный экономический форум становится не просто местом для диалога, выработки идей, решений, но и пространством, где формируются новые смыслы и даже практики, способные определять контуры будущего", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ключевыми направлениями форума станут экономика развития, технологии и стремление к лидерству, среда для жизни, а также тема человека в современном мире.

В рамках ПМЭФ состоятся деловые форумы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, форумы "Деловой двадцатки", малого и среднего предпринимательства и другие. Кроме того, запланированы бизнес-встречи с представителями КНР, Индии, африканских стран и государств Латинской Америки, Ближнего Востока, СНГ, АСЕАН и ЕАЭ.

Ранее сообщалось, что главной темой ПМЭФ-2025 станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Крупное деловое мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.

Ожидается, что в форуме примут участие, в частности, несколько компаний из США, несмотря на снижение присутствия таких фирм на форуме после 2021 года.

