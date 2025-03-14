РИА Новости: стоимость участия в ПМЭФ составляет 990 тыс рублей в 2025 году

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Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году на данный момент составляет 990 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Пакет "Участник" ПМЭФ предполагает доступ на все мероприятия деловой и культурной программы. По данным агентства, он сохранит такую цену до 17 марта. Далее стоимость участия возрастет до 1,2 миллиона рублей.

Кроме того, пакет предполагает доступ во все зоны делового общения, однако не предусматривает посещение пленарного заседания форума.

ПМЭФ состоится с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. По словам советника президента РФ и ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, в 2025 году мероприятие пройдет во время серьезных вызовов для мировой экономики – от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями.

В 2024 году в ПМЭФ приняли участие 21 800 человек из 139 стран и территорий. Также было заключено 1 073 соглашения на сумму свыше 6,4 триллиона рублей. Тогда темой форума стала "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".