Пять школ будущего появятся в центре Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

До конца 2028 года в центре столицы планируют построить пять школ будущего, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы формируем в городе инновационную образовательную среду – от инфраструктуры до современных методик обучения. Наравне с модернизацией существующих школ мы строим новые объекты", – напомнила заммэра.

Крупные образовательные учреждения появятся в четырех районах ЦАО – Пресненском, Мещанском, Басманном и Таганском. При этом каждый из комплексов будет вмещать более тысячи человек.

"Это современное самое инновационное образовательное пространство", – отметила Ракова.

Новые объекты будут спроектированы с учетом современных стандартов архитектуры. Младшеклассники будут пользоваться мебелью, адаптированной под их возраст, а старшеклассникам станут доступны лаборатории и медиатеки. Там ученики смогут посетить места для работы и зоны для творчества.

Центром каждой из новых столичных школ станут атриумы с лестницей-амфитеатром. Они, в свою очередь, свяжут помещения с рекреациями, медиатеками и обеденным залом. При этом к новому учебному году 2025/2026 в Москве модернизируют еще свыше 50 новых учебных корпусов, а в ближайшие семь лет возведут и обновят еще более тысячи зданий.

Только в ТиНАО до 2028 года починят и построят восемь школ и пять детсадов в рамках адресной инвестиционной программы. В 2025 году планируется достроить школу на 1 100 мест, учебный корпус для уже существующего учреждения и завершить реконструкцию еще двух образовательных организаций.

