ПМЭФ в 2025 году состоится 18–21 июня

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В следующем году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Росконгресс.

По словам советника президента РФ и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами – от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. Он подчеркнул, что форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений.

Кобяков напомнил, что в ПМЭФ-2024 приняли участие 21 800 человек из 139 стран и территорий, заключено 1 073 соглашения на сумму свыше 6,4 триллиона рублей.

"Особо стоит отметить участие большого количества представителей стран объединения БРИКС, где Россия председательствует в 2024 году. Присутствие стран БРИКС способствовало не только укреплению экономического сотрудничества, но и созданию новых инициатив в области устойчивого развития и инфраструктурных проектов", – сказал он.

Советник президента добавил, что эти достижения подтверждают необходимость продолжения диалога на самом высоком уровне. Он также выразил уверенность, что ПМЭФ-2025 станет ключевым инструментом для разработки новых стратегий, позволяющих справляться с глобальными экономическими вызовами.

В этом году ПМЭФ стартовал 5 июня. Форум проходил на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Темой в этом году стала "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".

Сергей Собянин подвел итоги Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что Москва заключила несколько важных соглашений.

В рамках форума было подписано соглашение с ЦБ РФ о развитии цифрового рубля, что является революционным событием для городской экономики, целый ряд соглашений в области фармацевтической промышленности и соглашение о создании первого в стране роботизированного завода по производству малотоннажных грузовиков.