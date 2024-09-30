30 сентября, 12:56Экономика
ПМЭФ в 2025 году состоится 18–21 июня
Фото: ТАСС/Алексей Смышляев
В следующем году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Росконгресс.
По словам советника президента РФ и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами – от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. Он подчеркнул, что форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений.
Кобяков напомнил, что в ПМЭФ-2024 приняли участие 21 800 человек из 139 стран и территорий, заключено 1 073 соглашения на сумму свыше 6,4 триллиона рублей.
"Особо стоит отметить участие большого количества представителей стран объединения БРИКС, где Россия председательствует в 2024 году. Присутствие стран БРИКС способствовало не только укреплению экономического сотрудничества, но и созданию новых инициатив в области устойчивого развития и инфраструктурных проектов", – сказал он.
Советник президента добавил, что эти достижения подтверждают необходимость продолжения диалога на самом высоком уровне. Он также выразил уверенность, что ПМЭФ-2025 станет ключевым инструментом для разработки новых стратегий, позволяющих справляться с глобальными экономическими вызовами.
В этом году ПМЭФ стартовал 5 июня. Форум проходил на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Темой в этом году стала "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".
Сергей Собянин подвел итоги Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что Москва заключила несколько важных соглашений.
В рамках форума было подписано соглашение с ЦБ РФ о развитии цифрового рубля, что является революционным событием для городской экономики, целый ряд соглашений в области фармацевтической промышленности и соглашение о создании первого в стране роботизированного завода по производству малотоннажных грузовиков.
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