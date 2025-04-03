В Кремле указали на интерес бизнеса ЕС и США к ПМЭФ

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Европейские и американские компании и раньше изъявляли желание поучаствовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он указал, что заинтересованность зарубежного бизнеса никуда не исчезала, но он боялся публично афишировать свое участие. Несмотря на это, официальный представитель Кремля считает, что пока рано говорить о том, что предстоящий форум станет самым представительным за последние несколько лет.

ПМЭФ состоится с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Как рассказывал советник российского лидера и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, мероприятие пройдет на фоне серьезных вызовов для мировой экономики, таких как необходимость ускоренной цифровизации и борьба с климатическими изменениями.

Несколько американских компаний заявили о своем участии, что говорит о готовности к диалогу и сотрудничеству со стороны США, отмечал Кобяков.

Стоимость участия в форуме составляет 1,2 миллиона рублей. Полный пакет "Участник" ПМЭФ предполагает доступ на все мероприятия деловой и культурной программы, а также вход во все зоны делового общения, однако не предусматривает посещение пленарного заседания.