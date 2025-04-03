Несколько американских компаний примут участие в ПМЭФ в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Несколько американских компаний примут участие в Петербургском международном форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге в 2025 году. Об этом сообщил советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

"Несмотря на снижение присутствия американских компаний на форуме после 2021 года, представители бизнес-сообщества США продолжают участвовать в мероприятии, и в 2025 году ожидается участие ряда компаний", – привели его слова на сайте форума.

Организаторы уже получили инициативные заявки, что свидетельствует о готовности к диалогу и сотрудничеству со стороны США, уточнил Кобяков, добавив, что ПМЭФ остается площадкой для обмена мнениями и обсуждения актуальных вопросов сотрудничества.

ПМЭФ состоится с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятие пройдет в период серьезных вызовов для мировой экономики, таких как необходимость ускоренной цифровизации и борьба с климатическими изменениями.

Стоимость участия в форуме составляет 1,2 миллиона рублей. Полный пакет "Участник" ПМЭФ предполагает доступ на все мероприятия деловой и культурной программы, а также вход во все зоны делового общения, однако не предусматривает посещение пленарного заседания.