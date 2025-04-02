В Минфине РФ сообщили о притоке "ковбойских денег" от иностранцев

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Российский Минфин отметил приток в страну "ковбойских денег" хедж-фондов. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

По его словам, название таких операций обусловлено высокими рисками при обходе санкций.

"Это видно из динамики цен на ОФЗ и динамики курса рубля, что какие-то такие ручейки потихонечку начинают заходить", – цитирует его ТАСС.

При этом Чебесков подчеркнул, что пока это незначительные суммы, которые сложно оценить, поскольку хедж-фонды используют дружественную инфраструктуру для обеспечения инвестиций.

Ранее Центробанк России предложил разрешить торговлю криптовалютой ограниченному кругу инвесторов. Для этих целей планируется установить специальный экспериментальный правовой режим сроком на три года.

По задумке статус особо квалифицированного инвестора смогут получить граждане, чьи инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или если их доходы за прошлый год составили свыше 50 миллионов рублей.