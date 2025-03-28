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28 марта, 11:19

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Глава РФПИ Дмитриев: мировые компании выстраиваются в очередь для возвращения в РФ

В РФПИ заявили о желании мировых компаний вернуться в Россию

Фото: depositphotos/labrador

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х написал, что мировые компании выстраиваются в очередь для возвращения на рынок России.

Он отметил, что это говорит о восстановлении доверия и новых возможностях.

Ранее СМИ писали, что крупные южнокорейские компании, такие как Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics, рассматривают возможности возобновления своей деятельности в РФ.

Журналисты уточнили, что обширный российский рынок и роль страны как стратегического хаба, соединяющего Центральную Азию и Европу, имеют большое значение для корейского бизнеса.

Владимир Путин допустил возвращение зарубежного бизнеса в Россию. Он напомнил, что страна никого не "выгоняла" – кто ушел с рынка, тот сам принял это решение. Однако вопрос о возвращении иностранных компаний будет рассматриваться с учетом приоритета российских предприятий, уточнил глава государства.

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