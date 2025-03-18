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18 марта, 17:36

Политика

Глава "Росатома" заявил, что сотрудничество с Западом зависит от него самого

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Перспективы развития сотрудничества с странами Запада будут зависеть от самих государств. Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По его словам, западные страны остановили сотрудничество на уровне 2020–2021 годов.

"В терминах нашей выручки – это примерно 3,7 миллиарда долларов", – цитирует Лихачева ТАСС.

В рамках съезда Владимир Путин допустил возвращение западного бизнеса в Россию. Президент напомнил, что Москва никого не "выгоняла" – кто ушел с рынка, тот сам принял такое решение. При этом вопрос о возвращении иностранного бизнеса будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний.

Также российский лидер поручил правительству внимательно следить за сделками по возвращению компаний, которые бросили бизнес на произвол судьбы.

В свою очередь, глава РСПП Александр Шохин указал, что в России могут проработать механизм защиты бизнеса в случае возвращения на рынок зарубежных компаний. Он подчеркнул, что российские компании, которым удалось занять многие освободившиеся ниши, не собираются уступать "возвращенцам".

Некоторые зарубежные бренды могут вернуться на российский рынок

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