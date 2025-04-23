Более 92 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За два месяца до начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представители более 92 стран и территорий подтвердили свое участие. Это на 5% выше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщается на сайте фонда "Росконгресс".

"Это наглядно демонстрирует возрастающую глобальную значимость Форума как ведущей платформы для формирования новых экономических связей в условиях многополярного мира. Особенно заметно активное участие стран Глобального Юга – региона, чья роль в мировой экономике стремительно растет", – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Советник президента РФ сообщил, что в 2025 году, как никогда ранее, виден интерес к повестке форума со стороны государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Кобяков рассказал, что в этом году страной-гостем ПМЭФ выступит Королевство Бахрейн. Оно является важным партнером РФ на Ближнем Востоке.

"Широкий состав участников и разнообразие тем создают уникальные условия для выработки практических решений, основанных на общих ценностях и взаимном уважении", – добавил он.

Форум пройдет с 18 по 21 июня. Главной темой мероприятия станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". В фонде считают, что эта тема отражает изменения в международном сотрудничестве и роль универсальных ценностей в устойчивом экономическом развитии.

Также в деловую программу включили четыре тематических направления:

"Экономика развития: обеспечивая рост";

"Технологии: стремление к лидерству";

"Среда для жизни";

"Человек в новом мире".

Уточняется, что в рамках форума запланировали 15 двусторонних бизнес-диалогов с партнерами. Речь идет о партнерах из ЕС, а также еще из 13 стран: Армении, Африки, Бахрейна, Вьетнама, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Латинской Америки, Молдавии, Монголии, Таиланда и Узбекистана. Запланированы также диалоги с ЕАЭС – АСЕАН. Они посвящены торгово-экономическому сотрудничеству и глобальным вызовам.

Ранее стало известно, что Владимир Путин выступит на ПМЭФ-2025. Также Дмитрий Песков заявил, что заинтересованность зарубежного бизнеса в форуме не исчезала.

В 2024 году в форуме приняли участие 139 стран и территорий, а также заключили 1 073 соглашения на сумму свыше 6,4 триллиона рублей.