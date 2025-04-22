Путин примет участие в ПМЭФ-2025

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Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится в период с 18 по 21 июня. Об этом сообщил заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Панкин на брифинге дипведомства и Фонда "Росконгресс", передает ТАСС.

Панкин напомнил, что форум проводится каждый год с 1997 года, а с 2006-го – "под патронажем и при участии президента РФ". Он назвал данное мероприятие одним из самых масштабных и значимых во всем мире.

Главной темой ПМЭФ в этом году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". По предварительным данным, в форуме примут участие несколько американских компаний.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заинтересованность зарубежного бизнеса в ПМЭФ никуда не исчезала. Однако он считает, что пока рано говорить о том, что предстоящий форум станет самым представительным за последние несколько лет.

Ключевыми направлениями ПМЭФ-2025 станут экономика развития, технологии и стремление к лидерству, среда для жизни, а также тема человека в современном мире. В рамках форума пройдут деловые встречи с представителями КНР, Индии, африканских стран и государств Латинской Америки, Ближнего Востока, СНГ, АСЕАН и ЕАЭ.

В прошлом году в ПМЭФ приняли участие 21 800 человек из 139 стран и территорий, а также было заключено 1 073 соглашения на сумму свыше 6,4 триллиона рублей.

