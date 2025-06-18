Участники ПМЭФ-2025 смогут сделать селфи с Юрием Гагариным

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) открылся 18 июня. Как и всегда, участники подготовили для посетителей необычные стенды и яркие перформансы. Чем запомнился первый день форума, расскажет Москва 24.

Дорогое удовольствие

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Петербургский международный экономический форум проводится в Северной столице уже 28-й раз и продлится до 21 июня. Всего запланировано свыше 150 мероприятий, посвященных теме "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Участие в форуме подтвердили свыше 20 тысяч человек из 140 стран и территорий. Также на 20 июня запланировано выступление Владимира Путина.

Стоимость посещения форума менялась в зависимости от того, когда участники оплачивали счет: до 17 марта она составляла 990 тысяч рублей, после дошла до 1 миллиона 485 тысяч. За эту сумму можно попасть почти на все события из деловой и культурной программы, а также получить доступ в зоны бизнес-общения.

Кафе и рестораны, в свою очередь, подготовили для участников специальное меню. К примеру, в одном из заведений цена гастрономического сета составила 6 тысяч 500 рублей. В него входят:



салаты и холодные закуски: радужная форель шеф-посола с кремом из жареного сельдерея, щучьей икрой и маслом горного тархуна или салат с ростбифом, хрустящими баклажанами и пармезаном;

супы: бульон из фермерской говядины с мясным расстегаем или суп из чечевицы с командорским кальмаром гриль;

горячие блюда: филе рамаевской утки с кремом из тыквы и соусом из крымского портвейна или бифштекс рубленый с луковым мармеладом и печеным картофелем;

десерты: брусничный пирог с ванильным мороженым или шоколадно-миндальный торт;

напитки: вода, морс, лимонад, чай, кофе, бокал вина, пиво.

В других ресторанах можно попробовать блюда национальных кухонь. Среди них, например, кыстыбый с картофелем, филе томленой конины с пшеницей и белыми грибами и манты с бараниной. При этом обеды в некоторых заведениях обойдутся еще дороже – в 12 тысяч рублей.

Селфи с Гагариным и "Нафиг я сюда пришел"

Фото: ТАСС/Полина Богомолова

Внимание посетителей ПМЭФ-2025 привлекли необычные стенды участников. Например, Подмосковье представило робота Софию: судя по видео в Сети, она может и дать советы по вложению денег, и поговорить о рекорде хоккеиста Александра Овечкина в НХЛ. Здесь же есть интерактивная игра "Ну, инвестируй!". Принцип ее работы повторяет механику советского гаджета "Ну, погоди!", однако в данном случае ловить корзиной нужно не яйца, а произведенные в регионе товары.

А Смоленская область традиционно посвятила экспозицию своему земляку – Юрию Гагарину. Причем в этом году с космонавтом можно сделать селфи: достаточно встать в специальную зону, улыбнуться, и программа сгенерирует совместную фотографию.

Целая очередь выстроилась к стенду Республики Башкортостан, где всем желающим бесплатно раздавали футболки с цитатами политиков. Гостям дали возможность выбрать цвет и размер, а также высказывание, которое наносили на ткань в реальном времени. В числе доступных вариантов – фразы Владимира Путина: "Везет дуракам, а мы работаем с утра до ночи", главы МИД РФ Сергея Лаврова: "Нафиг я сюда пришел", "Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом", а также главы региона Радия Хабирова: "Увольте всех, кто не работает!" и "Вы взбодритесь там, а то я вас взбодрю".

Кроме того, российские госдеятели стали лицами трендовых игрушек Labubu. Гостям показали модели с лицами в том числе зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.