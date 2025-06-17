Ушаков: на ПМЭФ предусмотрено более 150 деловых мероприятий

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Более 150 мероприятий, в том числе Деловые форумы ШОС и БРИКС, а также Региональный форум "Деловой двадцатки", состоятся в этом году в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Также в рамках ПМЭФ запланированы Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативного бизнеса, Форум "Лекарственная безопасность" и другие мероприятия.

Кроме того, на ПМЭФ есть основная деловая программа. Ушаков уточнил, что в нее вошли панельные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки и теледебаты.

Также планируется провести бизнес-диалоги с такими государствами, как Бахрейн, Бразилия, Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан, Китай, Киргизия и Эмираты. В мероприятиях примут участие в том числе представители Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Вместе с тем на ПМЭФ будут присутствовать представители американского бизнеса, однако Ушаков не смог назвать их уровень в этой области.

В этом году форум проводится с 18 по 21 июня. Участие в нем подтвердили представители 140 стран и территорий. Пленарная сессия с участием Владимира Путина запланирована на 20 июня.

Президент указывал, что гости ПМЭФ будут обсуждать ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, а также проанализируют проблемы и достижения последних лет и дадут свои прогнозы на будущее.

Кроме того, в рамках своего выступления Путин затронет вопросы развития российской экономики и международного экономического сотрудничества.