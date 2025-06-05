Исполнитель песни Felicita Аль Бано выступит на Петербургском экономическом форуме

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Итальянский певец Аль Бано, известный по песне Felicita, выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба "Росконгресса".

На сцену с ним выйдет певица Ива Дзаникки. Их концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 20 июня станет кульминацией культурной программы ПМЭФ.

"Их участие символизирует силу культурного диалога, который продолжает объединять народы даже в сложные времена", – отметили в "Росконгрессе".

В пресс-службе добавили, что в этом году часть мероприятий форума пройдет при поддержке итальянской некоммерческой ассоциации "Познаем Евразию".

Аль Бано последний раз был в России в 2019 году. Тогда он вместе с Роминой Пауэр выступил в Государственном Кремлевском дворце. В феврале 2025 года артист сообщил, что получил приглашение вновь выступить в Москве. По его словам, мероприятие планировалось на конец августа или начало сентября.

ПМЭФ в 2025 году состоится с 18 по 21 июня. Свое участие в форуме уже подтвердили свыше 92 стран и территорий. Это на 5% выше, чем за такой же период прошлого года.

Главной темой мероприятия станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Также запланировано выступление Владимира Путина.