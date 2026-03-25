Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
25 марта, 23:37

Культура

Вышел первый тизер нового сериала о Гарри Поттере

Видео: youtube.com/Harry Potter

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал тизер первого сезона нового сериала о Гарри Поттере. Премьера запланирована на 25 декабря 2026 года.

Первый сезон получил название "Гарри Поттер и философский камень". В тизере показали множество ключевых персонажей, а также знаковых событий из истории Поттера: получение письма из Хогвартса, знакомство с Роном Уизли и Гермионой Грейнджер и многие другие.

Роль Гарри в новом проекте исполнит Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон сыграет Гермиону, а Аластер Стаут – Рона.

В свою очередь, актер Джон Литгоу исполнит роль Альбуса Дамблдора, а Ник Фрост появится на экранах в образе Рубеуса Хагрида. Также к проекту присоединятся Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл), Паапа Эссьеду (Северус Снейп) и другие.

Создатели сериала планируют не только экранизировать все 7 частей основного цикла произведений писательницы Джоан Роулинг, но и погрузиться в историю глубже, чем это сделали в фильмах в 2001–2011 годах.

Писательница Джоан Роулинг положительно оценила сценарий сериала о Гарри Поттере

культурасериалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика