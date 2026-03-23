23 марта, 17:52

Темнокожий актер Эссьеду, который сыграет Снейпа, заявил, что столкнулся с угрозами

Фото: AP/Invision/Вианни Ле Каэр

Темнокожий британский актер Паапа Эссьеду столкнулся с угрозами жизни после того, как было объявлено, что он сыграет профессора Северуса Снейпа в сериале о Гарри Поттере. Об этом актер заявил в интервью Times.

По его словам, если он открывает свою страницу в социальных сетях, то видит, как ему пишут, что "придут к нему домой" и убьют.

"Хотя я надеюсь, что со мной все будет в порядке, никто не должен сталкиваться с таким, просто выполняя свою работу", – подчеркнул актер.

Согласно предварительной информации, сериал от телеканала HBO выйдет в 2027 году, хотя изначально планировалось, что зрители смогут увидеть его в 2026 году.

Роли Поттера, Гермионы Грейнжер и Рона Уизли достались Доминику Маклафлину, Арабелле Стэнтон и Аластеру Стауту. Роль профессора Альбуса Дамблдора исполнит Джон Литгоу, а Минерву Макгонагалл сыграет Джанет Мактир. Роль Рубеуса Хагрида получил Ник Фрост, Аргуса Филча – Пол Уайтхаус. Образ Квиринуса Квирелла воплотит Люк Таллон.

