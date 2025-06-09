Стали известны исполнители еще девяти ролей в сериале о Гарри Поттере

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Американский телеканал HBO представил исполнителей еще девяти ролей в сериале о Гарри Поттере. Список с актерами опубликован на сайте конгломерата Warner Bros. Discovery.

Роли Люциуса и Драко Малфоев достались Джонни Флинну и Локсу Пратту соответственно. Образ Молли Уизли на экранах воплотит Кэтрин Паркинсон.

Роль Симуса Финнигана исполнит Лео Эрли, Парвати Патил – Алессия Леони, Лаванды Браун – Сиенна Муса. Берти Карвел был выбран для роли Корнелиуса Фаджа.

Кроме того, стали известны актеры, которые сыграют старших членов семьи Дурслей: Петунью и Вернона зрителям покажут Бел Паули и Дэниел Ригби. Однако актер, который представит на экране образ их сына Дадли, пока неизвестен.



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Вместе с ними в сериале о мальчике-волшебнике будут участвовать Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут. Они станут исполнителями ролей Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли.

Роль профессора Альбуса Дамблдора исполнит Джон Литгоу, а Минерву Макгонагалл сыграет Джанет Мактир. Роль Рубеуса Хагрида получил Ник Фрост, Аргуса Филча – Пол Уайтхаус. Образ профессора Северуса Снейпа воплотит на экране Паапа Эссьеду, а Квиринуса Квиррелла – Люк Таллон.

Согласно предварительной информации, съемки первого сезона "Гарри Поттера" стартуют летом в Ливсдене, где снимали и фильмы. Выход сериала ожидается в 2027 году, хотя изначально планировалось, что зрители смогут его увидеть в 2026 году.