Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 17:04

Политика
Главная / Новости /

Jerusalem Post: слова Путина о завершении конфликта с Украиной несут риски для Запада

СМИ указали на риски для Запада из-за слов Путина о завершении конфликта на Украине

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Слова Владимира Путина о скором завершении конфликта с Украиной вызывают опасения на Западе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Jerusalem Post.

По мнению авторов материала, перемирие может создать для Европы больше проблем, чем продолжение боевых действий, поскольку в условиях военных столкновений она выступает единым фронтом. При этом их прекращение создает большой риск возникновения "неудобных вопросов" и разрушения единства европейского сообщества.

"(Путин. – Прим. ред.) похож на человека, уверенного в том, что глобальный расклад уже изменился в пользу России. И с позиции Запада это, пожалуй, наиболее опасный сценарий из возможных", – добавляется в статье.

Речь идет о выступлении российского президента 9 мая. Тогда Путин заявил, что в данный момент дело идет к завершению украинского конфликта.

Однако личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским Путин допустил только при достижении окончательных договоренностей о мирном соглашении, рассчитанном на длительную историческую перспективу.

Схожее мнение высказывал и представитель Кремля Дмитрий Песков, указывавший, что для финализации переговорного процесса по Украине предстоит проделать "большую домашнюю работу". Он также отмечал, что у сторон уже есть "багаж наработок", который позволяет говорить о приближении завершения конфликта.

Читайте также


политика

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика