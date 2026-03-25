Собянин сообщил об отражении атаки 20-го БПЛА на подлете к Москве

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, который летел на Москву. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.

Атака вражеских беспилотников на Москву началась в ночь на 25 марта. Затем попытки БПЛА достичь российской столицы продолжились днем и вечером.

Всего силы ПВО ликвидировали 20 беспилотников противника.

