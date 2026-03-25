Собянин сообщил об уничтожении уже 22 БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – добавил градоначальник.

Атака вражеских беспилотников на Москву началась в ночь на 25 марта. Затем попытки БПЛА достичь российской столицы продолжились днем и вечером.

Всего силы ПВО ликвидировали 22 беспилотника противника. На фоне атак аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.