ТАСС: задержан бывший член генсовета "Деловой России" Малофейкин

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
24 марта, 20:16

Происшествия
Главная / Новости /

Задержан бывший член генсовета "Деловой России" Малофейкин – СМИ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Силовики задержали бывшего члена генсовета "Деловой России" Сергея Малофейкина. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, задержанный подозревается в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей в размере 1 миллиарда рублей и создании преступного сообщества.

В СМИ уточнили, что после задержания у Малофейкина провели обыск. Правоохранители изъяли предметы, имеющие доказательное значение в рамках уголовного дела, также описано имущество.

По данным газеты "Коммерсант", по уже доказанным эпизодам подпольные банкиры, включая Малофейкина, вывели в теневой оборот свыше 2 миллиардов рублей, получив доход более 300 миллионов рублей. Меру пресечения экс-члену генсовета "Деловой России" планируется избрать 25 марта, добавили в правоохранительных органах.

Малофейкин в 2015–2017 годах работал бизнес-послом от общероссийской общественной организации "Деловая Россия" в Таиланде, был членом госсовета этой организации. Кроме того, он является создателем собственной нейросети VIJU, которую внедрял на строительных площадках девелопера "Самолет".

Малофейкин выступает совладельцем ООО "Евромедсервис" и ООО "ИАС", которая занимается созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов.

Ранее задержали министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова. По данным следствия, он с 2013 года незаконно купил недвижимость более чем на 1 миллиард рублей, оформив ее на себя и своих родственников.

Позднее ему предъявили обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения. Суд заключил его под стражу на 2 месяца.

Читайте также


происшествия

Главное

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика