ТАСС: задержан бывший член генсовета "Деловой России" Малофейкин

Силовики задержали бывшего члена генсовета "Деловой России" Сергея Малофейкина. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, задержанный подозревается в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей в размере 1 миллиарда рублей и создании преступного сообщества.

В СМИ уточнили, что после задержания у Малофейкина провели обыск. Правоохранители изъяли предметы, имеющие доказательное значение в рамках уголовного дела, также описано имущество.

По данным газеты "Коммерсант", по уже доказанным эпизодам подпольные банкиры, включая Малофейкина, вывели в теневой оборот свыше 2 миллиардов рублей, получив доход более 300 миллионов рублей. Меру пресечения экс-члену генсовета "Деловой России" планируется избрать 25 марта, добавили в правоохранительных органах.

Малофейкин в 2015–2017 годах работал бизнес-послом от общероссийской общественной организации "Деловая Россия" в Таиланде, был членом госсовета этой организации. Кроме того, он является создателем собственной нейросети VIJU, которую внедрял на строительных площадках девелопера "Самолет".

Малофейкин выступает совладельцем ООО "Евромедсервис" и ООО "ИАС", которая занимается созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов.

Ранее задержали министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова. По данным следствия, он с 2013 года незаконно купил недвижимость более чем на 1 миллиард рублей, оформив ее на себя и своих родственников.

Позднее ему предъявили обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения. Суд заключил его под стражу на 2 месяца.