24 марта, 16:48

Собянин одобрил проведение V Международного транспортного саммита

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Сергей Собянин подписал постановление о проведении в августе 2026 года V Международного транспортного саммита, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

В деловую программу мероприятия войдут панельная дискуссия, научная сессия, посвященная транспортным инновациям, а также круглые столы и мастер-классы с участием экспертов. Ожидается, что в саммите примут участие министры транспорта и цифрового развития, главы городов, руководители транспортных и IT-компаний, представители научного сообщества и бизнеса.

Первый Международный транспортный саммит состоялся в 2019 году. В 2023-м на площадке форума запустили международную аналитическую платформу UrbanTransportData, предназначенную для сбора и анализа транспортных данных городов.

Москва, Пекин и Манила были первыми участниками проекта, а сегодня к нему присоединились уже 32 мегаполиса с общей численностью населения около 152,5 миллиона человек.

Предыдущий саммит, прошедший в Москве в августе 2025 года, собрал свыше 140 иностранных делегатов из 43 мегаполисов. В рамках мероприятия было подписано 19 соглашений с зарубежными городами, включая договоренности о сотрудничестве в транспортной сфере с Пекином и Бангкоком.

Ранее Собянин сообщил, что в 2025 году московский транспорт установил рекорд по числу побед в российских и международных конкурсах. Всего транспорт Москвы получил 91 награду.

В их числе, например, Сбертройка в номинации "Лучший цифровой клиентский опыт" и речной электротранспорт в номинации "Лучшие инновации в клиентском сервисе" в конкурсе CX World Awards, а также Делимобиль в номинации Central Asia, Caucasus & Russia в AIM Investment Award.

