Региональный режим ЧС введен в Севастополе после взрыва в доме

Режим ЧС регионального характера введен в Севастополе из-за взрыва в жилом доме. Об этом говорится в указе губернатора региона Михаила Развожаева, опубликованном на сайте правительства города.

В своем телеграм-канале Развожаев добавил, что за порядком на месте ЧП следит полиция.

"Многие жильцы после бессонной ночи, работы с комиссией, органами уехали отдохнуть. Без жильцов работы в их квартирах не ведутся", – отметил губернатор.

Взрыв в жилом доме на улице Павла Корчагина в Севастополе произошел в ночь на 24 марта. Эпицентр взрыва находился на балконе одной из квартир.

В результате ЧП, по данным СК, погибла хозяйка квартиры, а ее сын числится пропавшим без вести. Также четыре дочери погибшей получили различные травмы и были госпитализированы. Губернатор города заявил, что всего погибли 2 человека, а еще 12 пострадали и были госпитализированы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о незаконном хранении взрывного устройства.

