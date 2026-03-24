Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта, 21:04

Происшествия

Региональный режим ЧС введен в Севастополе после взрыва в доме

Фото: ТАСС/Карина Сапунова

Режим ЧС регионального характера введен в Севастополе из-за взрыва в жилом доме. Об этом говорится в указе губернатора региона Михаила Развожаева, опубликованном на сайте правительства города.

В своем телеграм-канале Развожаев добавил, что за порядком на месте ЧП следит полиция.

"Многие жильцы после бессонной ночи, работы с комиссией, органами уехали отдохнуть. Без жильцов работы в их квартирах не ведутся", – отметил губернатор.

Взрыв в жилом доме на улице Павла Корчагина в Севастополе произошел в ночь на 24 марта. Эпицентр взрыва находился на балконе одной из квартир.

В результате ЧП, по данным СК, погибла хозяйка квартиры, а ее сын числится пропавшим без вести. Также четыре дочери погибшей получили различные травмы и были госпитализированы. Губернатор города заявил, что всего погибли 2 человека, а еще 12 пострадали и были госпитализированы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о незаконном хранении взрывного устройства.

происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика