Новости

Новости

24 марта, 20:32

Происшествия

Пострадавшую при взрыве дома в Севастополе девочку прооперируют

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Девочку, которая тяжело пострадала при взрыве дома в Севастополе, прооперируют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя городского здравоохранения.

"Девочка очень тяжелая, там ее, скорее всего, будут оперировать, там сложные повреждения внутренних органов", – рассказал он.

Представитель городского здравоохранения добавил, что первых пострадавших уже начали выписывать из больницы.

Взрыв в жилом доме в Севастополе прогремел ночью 24 марта. По словам очевидцев, от взрывной волны в некоторых квартирах снесло балконы, а в других – вылетели окна и двери.

В результате ЧП погибли 2 человека, еще 12 пострадали, в том числе ребенок. Раненые госпитализированы.

Всего от взрыва и пожара повреждены как минимум 40 квартир, сказала глава Гагаринского округа города Екатерина Фалина. При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев исключил взрыв бытового газа в качестве причины случившегося.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Позднее СК дополнил дело статьей о незаконном хранении взрывного устройства.

происшествиярегионы

