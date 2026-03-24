24 марта, 20:29

Культура

Появился первый официальный кадр из нового сериала о Гарри Поттере

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/НВО

Стриминговый сервис HBO поделился первым официальным кадром из нового сериала о Гарри Поттере. Соответствующая публикация появилась аккаунте американского сервиса Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

На снимке со спины запечатлен Поттер в форме сборной факультета Гриффиндор по квиддичу. Также на фото видна метла волшебника и стадион для игр Хогвартса. Кроме того, фото подписано словом: "Завтра". Таким образом, подробности о проекте могут представить уже 25 марта.

Роль Поттера в новом проекте исполнит Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон сыграет Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут – Рона Уизли.

В свою очередь, актер Джон Литгоу исполнит роль Альбуса Дамблдора, а Ник Фрост – Рубеуса Хагрида. Также к проекту присоединятся Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл), Паапа Эссьеду (Северус Снейп) и другие.

В сериале планируют не только экранизировать все семь частей основного цикла произведений писательницы Джоан Роулинг, но и глубже погрузиться в историю из книг, чем это сделали в фильмах в 2001–2011 годах. Премьера первого сезона намечена на 2027 год.

культурасериалы

