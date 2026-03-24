Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
24 марта, 19:57

Общество
Главная / Новости /

Врач Уланкина: регулярное парение в бане снижает число сперматозоидов до 50%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Регулярное парение в бане снижает число сперматозоидов до 50%. Об этом Life.ru заявила эксперт одной из лабораторий Ольга Уланкина.

Мужское репродуктивное здоровье зависит от температурного режима. Сперматозоидам для созревания требуется на 2–3 градуса ниже температуры тела, поэтому мошонка расположена вне брюшной полости.

При перегреве концентрация и подвижность половых клеток падают. Кроме того, высокая температура провоцирует рост числа клеток с поврежденной ДНК, рассказала собеседница издания.

В то же время серьезное воздействие тепла может вызвать снижение выработки тестостерона. Исследования подтверждают, что пребывание в сауне в течение 2 часов 24 минут каждые 14 дней способно сократить количество активных сперматозоидов почти на 50%.

Уточняется, что разовый поход в баню не несет глобальной угрозы. Негативные эффекты, как правило, обратимы, поскольку сперматогенез полностью обновляется за 2–3 месяца. Опасность представляет систематический перегрев тела.

Врачи рекомендуют мужчинам, планирующим зачатие, ограничить частоту визитов в баню или сократить время пребывания в жаре за несколько месяцев до предполагаемой беременности женщины.

Ранее в Минздраве России предложили направлять мужчин, регулярно посещающих бани, сауны и иные места с повышенной температурой окружающей среды, на исследование качества спермы и консультацию к врачу-урологу. При этом давать пациенту соответствующие направления для оценки рисков нарушений репродуктивного здоровья рекомендуется, если он укажет в анкете, что часто посещает перечисленные места.

общество

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика