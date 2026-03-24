Число желающих пойти в колледжи Москвы достигло почти 45 тыс человек

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Количество желающих поступить в столичные колледжи после окончания 9 класса достигло практически 45 тысяч человек, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в ходе IV расширенного заседания Всероссийского экспертного совета по профориентации.

"Еще у нас только конец марта, но мы уже видим, что детей, которые хотят пойти в колледж после 9-го класса, сейчас на 4 тысячи больше", – поделилась вице-мэр.

По словам заммэра, в связи с ростом числа желающих в московских колледжах создали дополнительно 10 тысяч бюджетных мест. Кроме того, для ребят в течение года проводится программа по профориентации.

Она добавила, что Форум колледжей Москвы, который проходит в Гостином Дворе, является кульминацией этой профориентационной программы. Здесь, в частности, ребята из образовательных учреждений вместе со своими наставниками не только представляют свои колледжи и профессию, но и рассказывают о том, какой компетенцией выпускники будут обладать и какая у них будет зарплата.

"Я думаю, что это полезно и интересно и детям, и родителям, которые активно вовлекаются в этот процесс, и ребята могут сделать более осознанный выбор своего карьерного пути", – заключила Ракова.

Ранее о расширении числа бюджетных мест в московских колледжах уже рассказывал Сергей Собянин. Он напоминал, что количество учащихся в колледжах за последние 6 лет удвоилось. Также за 2–3 года это количество выросло практически на 50% благодаря в том числе проведению эксперимента, когда ребята "бесшовно" переходят от среднего образования в колледжи и получают достойную профессию, указывал градоначальник.

