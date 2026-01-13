Форма поиска по сайту

13 января, 14:48

Общество

Две трети россиян считают отцовство трудной работой

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Две трети россиян – 66% – считают отцовство тяжелой работой. О материнстве аналогичным образом высказывались 86% граждан страны, сообщается в телеграм-канале аналитического центра Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования, 72% опрошенных считают, что отец принимал активное участие в их воспитании.

Уточняется, что в представлении россиян хороший отец – это не просто человек, зарабатывающий деньги для семьи, но и эмоционально вовлеченный родитель, который участвует в жизни ребенка наравне с матерью.

Ранее Владимир Путин указывал, что наряду с мерами по поддержке материнства в России необходимо продумать способы поддержки вовлеченного отцовства. Он пояснил, что речь идет о более активном вовлечении мужчин в семейные заботы, а также в воспитание детей. Президент добавил, что основа семьи – это участие обоих родителей в воспитании детей и взаимное уважение.

Звание "Отец-герой" планируют учредить в России

