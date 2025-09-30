Депутат Останина поддержала идею создания службы сопровождения отцов-одиночек

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Идея создать службу по сопровождению отцов-одиночек положительная. Такая поддержка необходима и матерям, оказавшимся в аналогичной ситуации, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с телеканалом "360".

Парламентарий отметила, что не стоит делить родителей на отцов и матерей, признавая то, что мужчины якобы слабы в вопросах воспитания детей – порой ребенок получает от отца гораздо больше внимания.

"Я против гендерного разделения, но сама идея она абсолютно правильная", – сказала Останина.

Ранее в Госдуме предложили создать службу сопровождения отцовства, которая бы обеспечивала права и гарантии отцов-одиночек. Согласно инициативе, она должна предлагать медицинскую, юридическую, психологическую и педагогическую помощь.

