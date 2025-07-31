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31 июля, 07:45

Политика

В Госдуме предложили создать службу поддержки отцов-одиночек

В Госдуме предложили создать службу поддержки отцов-одиночек

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В Госдуме предложили создать службу сопровождения отцовства. В пояснительной записке к законопроекту уточняют, что она будет обеспечивать права и гарантии отцов, которые воспитывают несовершеннолетних детей без матери.

Служба будет оказывать разную помощь, в том числе в вопросах воспитания детей, сохранения мужского здоровья, а также будет предоставлять социальные услуги. Также окажут содействие в вопросах медицинской, психологической, педагогической и юридической помощи.

Депутаты отметили, что за последние 20 лет отцов-одиночек стало в 4 раза больше в России, их уже больше 1 миллиона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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