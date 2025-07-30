ВС РФ поразили украинский склад робототехнических комплексов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России нанесла удар по украинскому складу робототехнических комплексов. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Кроме того, российские военнослужащие атаковали транспортные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункты дислокации украинских солдат и наемников в 156 районах. В результате армии России удалось поразить все цели.

Ранее российские военные нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации украинских войск на времевском направлении. По данным Минобороны РФ, атаки были реализованы в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ.

До этого Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В операции войска применили высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники. Их атаке также подверглись объекты энергетики, поддерживающие деятельность ВСУ.