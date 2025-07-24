Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия нанесла групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в ночь на 24 июля. Об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-службу Минобороны РФ.

В операции войска применили высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники. Их атаке также подверглись объекты энергетики, поддерживающие деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, все намеченные цели были поражены, а задача выполнена.

Еще одни ракетно-артиллерийские удары российские военнослужащие нанесли ранее по скоплениям противника возле пунктов Серебрянка и Звановка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Варащино в Сумской области.

До этого операция по освобождению была проведена в селе Новоторецком в ДНР. Населенный пункт удалось отбить бойцам из подразделений группировки войск "Центр".