24 июля, 11:30Политика
ВС РФ нанесли удар по формированиям ВСУ возле Серебрянки и Звановки в ДНР
Российская армия нанесла ракетно-артиллерийские удары по скоплениям противника возле пунктов Серебрянка и Звановка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Варачино в Сумской области.
Тем временем подразделения группировки войск "Юг" продвигаются вглубь обороны ВСУ в ДНР у населенного пункта Северск. Расчеты беспилотников российских войск круглосуточно ведут разведку и уничтожают противника в опорных пунктах и на боевых позициях.
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