Российская армия нанесла ракетно-артиллерийские удары по скоплениям противника возле пунктов Серебрянка и Звановка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Варачино в Сумской области.

Тем временем подразделения группировки войск "Юг" продвигаются вглубь обороны ВСУ в ДНР у населенного пункта Северск. Расчеты беспилотников российских войск круглосуточно ведут разведку и уничтожают противника в опорных пунктах и на боевых позициях.

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