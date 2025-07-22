ВС РФ нанесли удары по формированиям ВСУ в Харьковской области

За минувшие сутки российские военные нанесли артиллерийские удары по противнику в районе населенных пунктов Волчанск, Меловое и Купянск в Харьковской области. В Донецкой Народной Республике атаковали скопления войск и техники возле пунктов Зеленый Гай и Константиновка.

По данным Минобороны, с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 664 самолета и почти 71,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Ликвидированы свыше 24 тысяч танков и других бронированных машин, более 27,5 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 38,5 тысячи единиц специальной военной техники.

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