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Новости

23 июля, 11:45

Политика

Новости мира: в Париже прошла массовая акция протеста против действий Израиля в Газе

Новости мира: в Париже прошла массовая акция протеста против действий Израиля в Газе

В ГД предложили ввести запрет на кормление бездомных животных вблизи общественных мест

ВС РФ выбили ВСУ из села Новоторецкое в ДНР

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для бизнеса и самозанятых

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"Московский патруль": ГД приняла закон о штрафах за поиск экстремистской информации

В Мособлдуме предложили оборудовать все частные дома громоотводами

В Париже на площади Республики прошла массовая акция протеста против военной операции Израиля в секторе Газа и блокады, ограничивающей поставки гуманитарной помощи. Демонстранты несли палестинские флаги и плакаты, полиция наблюдала за происходящим, но не вмешивалась.

В Исландии туристам вновь разрешили посещать зону извержения вулкана возле Гриндавика. Это уже девятое извержение в регионе с конца 2023 года, ранее власти временно ограничивали доступ и эвакуировали людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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