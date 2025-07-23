Новости мира: в Париже прошла массовая акция протеста против действий Израиля в Газе

В Париже на площади Республики прошла массовая акция протеста против военной операции Израиля в секторе Газа и блокады, ограничивающей поставки гуманитарной помощи. Демонстранты несли палестинские флаги и плакаты, полиция наблюдала за происходящим, но не вмешивалась.

В Исландии туристам вновь разрешили посещать зону извержения вулкана возле Гриндавика. Это уже девятое извержение в регионе с конца 2023 года, ранее власти временно ограничивали доступ и эвакуировали людей.

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