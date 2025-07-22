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22 июля, 07:30

Политика

Группировка войск "Днепр" уничтожила опорный пункт ВСУ в Херсонской области

Группировка войск "Днепр" уничтожила опорный пункт ВСУ в Херсонской области

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Пехотинцы Северного флота из группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт и пункт временной дислокации ВСУ в Херсонской области. Военные обнаружили цель при помощи дронов во время планового полета и нанесли удар по противнику, который находился в заброшенных домах.

Бои продолжаются на границе с Сумской областью, в населенных пунктах Павловка, Кондратовка и Садки. В Донецкой Народной Республике удары по технике и личному составу ВСУ нанесли в Северске, Дроновке, Закотном, а также в Константиновке, Иванполе, Полтавке и Артемовке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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