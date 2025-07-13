Новости мира: переселенцы из Карабаха устроили сидячую забастовку в Ереване

В центре Еревана переселенцы из Нагорного Карабаха провели сидячую забастовку. Они требуют защиты своих прав и возможности вернуться в родные дома. Власти митинг согласовали, но шествие к парламенту запретили, пообещав применить силу. Протестующие решили остаться на месте на ночь, несмотря на запрет ставить палатки.

Принц Гарри встретился с представителями отца, короля Карла III. Переговоры прошли в неформальной обстановке в здании Королевской заморской лиги в Лондоне. Что именно обсуждалось не сообщается, но встреча может стать шагом к примирению. Сейчас Гарри не поддерживает связь с семьей, а его обращения остаются без ответа.

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